سعر الذهب يستقر عند 1756 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب استقرت عند 1756 دولارا أمريكيا للأونصة الواحدة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد صدور مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتخفيف حدة الإجراءات التي يتخذها لمكافحة التضخم.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن غالبية صانعي السياسة المالية الأمريكيين يدعمون وتيرة أبطأ في رفع معدلات الفائدة فيما يرى المراقبون أن شهر ديسمبر القادم سيشهد ارتفاعا للفائدة لا يتجاوز 50 نقطة أساس مبينا أن ذلك يصب في مصلحة سعر الذهب الذي تماسك ولم ينخفض خلال الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير عن رئيس (التخطيط الاستراتيجي) للشركة عادل الفضلي قوله إن المعدن الأصفر “حساس للغاية” تجاه الفائدة الأمريكية إذ ان ارتفاعها يزيد من تكلفة الاستثمار فيه “ولكن مع أول توقف في رفع الفائدة سنرى قفزات سعرية ملحوظة وزيادة الاقبال على الذهب من قبل الصناديق الاستثمارية العالمية”.

وأكد الفضلي أن الاستثمار في الذهب يظل عاملا مهما في توزيع نسبة المخاطر في الصناديق الاستثمارية مشيرا إلى أن أسعاره سوف تحافظ على مكاسبها في حال انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وأضاف أن الأرقام الصادرة من السلطات المالية الأمريكية تشير إلى أن التضخم بدأ يتباطأ “ولو بصورة بسيطة” في الولايات المتحدة ما يدفع المستثمرين لعمليات بيع مكثفة على العملة الخضراء “وبالتالي انتعاش الذهب وارتفاعه مجددا”.

وأشار إلى أن المستثمرين يتطلعون خلال الأسبوع الجاري إلى بيانات العمل الأمريكية ومنها تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2022 ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ ستؤدي كل هذه البيانات دورا رئيسيا في التأثير على تحركات أسعار الدولار على المدى القريب وتوفير قوة دفع جديدة لأسعار الذهب.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17.42 دينار أما عيار 22 فبلغ 15.97 دينار في حين بلغ سعر الفضة 264 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.