الكويت تفوز في بطولة البادل الخليجية الأولى للهواة في إسبانيا

فازت الكويت بالمركز الأول في بطولة البادل الخليجية الأولى للهواة والتي أقيمت اليوم السبت في العاصمة الاسبانية.

وفاز الفريق المؤلف من اللاعبين الكويتيين فهد بستكي وهادي جمال على مواطنيهما عبدالمحسن الكوت وأحمد عاشور في المباراة النهائية ليحصد الأخيران المركز الثاني.

ونظمت سفارة الكويت لدى إسبانيا البطولة الأولى من نوعها بمشاركة 16 فريقا شكله 33 لاعبا منهم 17 كويتيا من طلبة يدرسون في الجامعات الإسبانية وهواة وافدين من الكويت وأعضاء السفارة بمدريد وثلاثة لاعبين من قطر وسبعة من الإمارات العربية المتحدة وستة من السعودية.

وأقيمت البطولة في نادي (لا ماسو) بالعاصمة الاسبانية بحضور السفير الكويتي لدى اسبانيا خليفة الخرافي وسفير قطر لدى إسبانيا عبدالله الحمر والقائم بالأعمال في سفارة السعودية بمدريد فهد بوالسعيدي.

وبهذه المناسبة قال السفير الخرافي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المبادرة جاءت انطلاقا من الاقبال الكبير على هذه الرياضة المتميزة ورغبة الشباب الخليجيين في مزاولتها لافتا إلى ان البطولة تشكل فرصة لإخراج الطلبة والمبتعثين من أجواء الدارسة للترفيه عنهم إلى جانب تعزيز التعارف وتعميق الأواصر بين الأبناء الخليجيين في إسبانيا.

وأشاد السفير الخرافي بالحضور الكبير والأجواء الجميلة لافتا إلى ان الشباب المغتربين يستحقون “لمة خليجية” يستريحون فيها ويتلاقون ويتباحثون أمور الحياة في إسبانيا ويساعدون بعضهم البعض بالغربة في جو أخوي ينسيهم الغربة ويجعلهم يشعرون وكأنهم في بلادهم.

وقال ان المسابقة ستنظم بشكل سنوي مع التطلعات إلى توسيع النطاق لجعلها مسابقة عربية تلم أبناء الوطن العربي في أجواء من الأخوة والمودة.

من جهته أعرب السفير القطري عبدالله الحمر ل(كونا) عن سعادته بهذه “المفاجأة” مثنيا على الأجواء العائلية والأخوية التي سادت البطولة الأولى من نوعها معربا عن أمله في أن تستمر خلال السنوات المقبلة لجمع الأخوة والأصدقاء في إسبانيا.

وشكر السفير الحمر جهود السفير الخرافي والسفارة الكويتية في مدريد لجمع السفراء والشباب الخليجيين والعرب للمرة الأولى لافتا إلى ان البطولة على قدر عال من التنظيم لافتا إلى الاهتمام الكبير في قطر برياضة البادل.

وابتدعت رياضة البادل في المكسيك غير انها واسعة الانتشار في إسبانيا وتكتسب شعبية متزايدة في الخليج العربي وهي من رياضات المضرب التي تلعب بشكل زوجي في ملاعب مغلقة أصغر بنحو 25 بالمئة من ملاعب التنس يفوز فيها الأفضل في ثلاث جولات.