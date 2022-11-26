ليونيل ميسي يحتفل بتسجيل هدف

مونديال 2022: ميسي على الموعد ويُبقي على آمال الأرجنتين بفوزٍ على المكسيك

27 نوفمبر، 2022
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أبقت الأرجنتين على آمالها بالتأهل الى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر في كرة القدم، وذلك بفضل قائدها ونجمها ليونيل ميسي الذي قادها للفوز على المكسيك 2-صفر السبت على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

واستهل ميسي ورفاقه المشاركة الثامنة عشرة لأبطال عامي 1978 و1986 بأسوأ طريقة ممكنة بعد سقوط صادم على يد السعودية 1-2 في لقاء تقدموا خلاله بهدف نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق.

لكن ميسي كان على الموعد مجدداً ضد المكسيك بتسجيله هدف التقدم من تسديدة جميلة (64) ثم تمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله البديل إنسو فرنانديس (87).

المصدر
أ ف ب
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27 نوفمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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