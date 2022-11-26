معرض الكويت الدولي للكتاب يختتم أعمال دورته الـ45 باستضافة نحو 380 ألف زائر على مدار 10 أيام

معرض الكويت الدولي للكتاب يختتم أعمال دورته الـ45 باستضافة نحو 380 ألف زائر على مدار 10 أيام

اختتم معرض الكويت الدولي للكتاب اليوم السبت أعمال دورته الـ45 بنجاح إذ استضاف نحو 380 ألف زائر بعد توقف عامين نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشهد المعرض الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مدار 10 أيام زيارة من 23400 طالب وطالبة مثلوا 613 مدرسة.

وتنوعت فعالياته التي أقيمت بالتعاون مع الأجنحة المشاركة الممثلة لنحو 29 دولة في حين لمعت جمهورية إيطاليا بفعالياتها باعتبارها ضيف شرف هذه النسخة.

وتميز المعرض هذا العام بإعفاء دور النشر من رسوم المشاركة في فعالياته وذلك في بادرة من اللجنة العليا للمعارض برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.

وشارك في المعرض أكثر من 50 دار نشر جديدة للمرة الأولى وكذلك مشاركات من 18 دولة عربية و 11 أجنبية عبر 404 دور نشر بشكل مباشر و117 عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة.

وبلغ عدد الكتب المدخلة في الفهرس الإلكتروني 230 ألف عنوان نحو 28 ألفا منها جديدة شملت ما يقارب الـ5400 عنوان جديد خاص بالطفل.

ويعتبر معرض الكويت الدولي للكتاب أحد المعارض العربية المهمة ويعد ثانيها إذ انطلق في الأول من نوفمبر 1975 ويحرص الناشرون العرب على المشاركة فيه.

ويعد المعرض محط لقاء بالقراء الكويتيين والمقيمين من النخب المثقفة التي تحرص على اقتناء كل جديد من الإصدارات المحلية والعربية والأجنبية المتوافرة في المعرض.