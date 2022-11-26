الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي: دولة قطر بذلك جهودا مميزة لإنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم

26 نوفمبر، 2022
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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بما بذلته قطر من جهود لانجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “بذلت دولة قطر جهودا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك ويمكنها الاعتماد على دعمنا”.

وأضاف أن “بطولة كأس العالم لكرة القدم تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية وتشهد على تغيرات ملموسة”.

وتابع قلائلا “في عالم يواجه سلسلة من الأزمات.. من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية”.

وجاءت تغريدة الرئيس الفرنسي تزامنا مع المباراة التي جمعت فريق بلاده مع نظيره الدنماركي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدفين لهدف.

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26 نوفمبر، 2022
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