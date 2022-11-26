الحويلة والعازمي ولاري يؤكدون موقف دولة الكويت الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية

الحويلة والعازمي ولاري يؤكدون موقف دولة الكويت الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية

أكد نواب في مجلس الأمة اعضاء في البرلمان العربي موقف دولة الكويت الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية معتبرين أنها “القضية المركزية والأساسية لكل العرب والمسلمين”.

جاء ذلك في تصريحات متفرقة أدلى بها النواب حمدان العازمي وأحمد لاري والدكتور محمد الحويلة لـ(كونا) في ختام الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وقال النائب العازمي إن الجلسة ناقشت الكثير من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية القدس.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب ككل مؤكدا دور الكويت الداعم لها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

وبدوره قال النائب لاري ان البرلمان العربي وجه في هذا الصدد تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على ما يقدمه من تضحيات يومية وشهداء داعيا الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يكلل جهودهم بتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

ولفت الى إشادة بعض نواب البرلمان العربي خلال الجلسة العامة بدور رياضيين كويتيين ومنهم اللاعب الكويتي محمد العوضي في رفض مواجهة العبين يمثلون الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب من بطولة دولية دعما للقضية الفلسطينية ومقاطعة الاحتلال الاسرائيلي.

وعن موقف البرلمان من التصريحات الاوروبية الأخيرة عن الكويت قال النائب لاري أن البرلمان العربي أصدر بيانا دان فيه التصريحات الأوروبية بشأن الأحكام القضائية في دولة الكويت واعتبر تلك التصريحات تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.

وأوضح أن الإعدامات في دولة الكويت تأتي تطبيقا لأحكام قضائية مؤكدا أن المدانين ارتكبوا جرائم “هزت الرأي العام” وحصلوا على كافة الفرص القانونية للدفاع عن أنفسهم.

وأوضح أن البرلمان العربي أصدر كذلك بيانا أعرب فيه عن تأييده واشادته بجهود قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم مستنكرا الحملات المضادة التي تتعرض لها قطر الشقيقة.

ولفت الى أن البرلمان وافق على اقامة مؤتمر للمرأة في أوزبكستان بتنظيم مشترك بين البرلمانين العربي والأوزبكي وسيناقش كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة فضلا عن إعداد جائزة للشخصيات العربية المتميزة في مختلف المجالات التربوية والاجتماعية.

من جانبه أكد النائب الحويلة حاجة الأمة العربية الى توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجهها قائلا ان “اجتماع البرلمان يأتي بعد القمة العربية التي استضافتها الجزائر تحت عنوان “لم الشمل” ويأتي ليعزز ويؤكد كل القرارات التي تخدم الأمة العربية”.

واشار الى اقرار البرلمان عدد من البيانات بشأن العراق واليمن وليبيا والصومال.

وأضاف ان البرلمان أصدر بيانا خاصا بشأن دولة الكويت يتناول تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية والتي تعتبر تعديا صارخا ومرفوضا حول النظام القضائي الكويتي وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة الكويت.

وأوضح أن البيان أعرب عن استنكاره لهذا التصريح والتأكيد على احترام السلطة القضائية التي تتمثل في الاستقلالية والحيادية الكاملة مشيدا بالنظام الديمقراطي والبرلماني لدولة الكويت.

وأكد في الوقت ذاته موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية مشددا على أنها “قضية كل كويتي وكل عربي”.

ولفت الى “إشادة نواب البرلمان العربي خلال الجلسة العامة بمواقف الرياضيين الكويتيين ورفضهم مقابلة لاعبي الكيان الصهيوني” مؤكدا أنها “اشادة مستحقة وتعبر عن مواقف ثابتة للشعب الكويتي بشأن رفضه واستنكاره وتصديه لكل المحاولات التي يقوم بها الكيان الصهيوني للاندماج مع العالم”.