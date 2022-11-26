مبابي يحتفل بتسجيل هدف

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

26 نوفمبر، 2022
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باتت فرنسا، حاملة اللقب، أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بفوزها على الدنمارك بثنائية لنجمها كليان مبابي 2-1، السبت على ملعب 974 في الدوحة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت فرنسا البادئة بالتسجيل عبر مبابي (61)، وردّت الدنمارك بواسطة مدافع برشلونة الإسباني أندرياس كريستنسن (68)، قبل أن يحقق نجم باريس سان جرمان ثنائيته في الدقيقة 86، في ثاني فوز للديوك عززوا به موقعهم في الصدارة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام أستراليا الفائزة على تونس 1-صفر في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في الوكرة.

المصدر
أ ف ب
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26 نوفمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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