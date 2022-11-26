المنتخب الكويتي يحرز الفضية في مستهل بطولة آسيا المفتوحة للجودو ببيروت

أحرز المنتخب الكويتي اليوم السبت الميدالية الفضية عبر لاعبه مشعل العلي في مستهل بطولة آسيا المفتوحة للجودو للرجال والسيدات 2022 التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو في الفترة ما بين 26 و 27 نوفمبر.

واجتاز العلي مرحلة التصفيات عن فئة الشباب (تحت وزن 60 كغم) التي جرت لدى انطلاق البطولة بفوزه على اللبناني مايكل قرقماز وفاز في المرحلة الثانية على السوري سليمان الرفاعي ليخوض المنافسة النهائية على الذهبية أمام لاعب قبرصي من دون أن يحالفه الحظ ليحقق الميدالية الفضية.

في المقابل لم يتمكن اللاعب حبيب السبتي من اجتياز مرحلة التصفيات عن فئة (تحت وزن 60 كغم) أيضا بخسارته أمام اللاعب لي من هونغ كونغ. ومن جانبه قال رئيس الاتحاد اللبناني للجودو فرنسوا سعادة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتحاد ينظم البطولة الآسيوية المفتوحة للمرة الأولى بعد أن كان سابقا ينظمها للناشئين بمشاركة 18 دولة من آسيا وأوروبا وإفريقيا.

اللاعب حبيب حسن السبتي في التصفيات

وأكد أهمية هذه البطولة التي تفتح المجال أمام جميع اللاعبين للاحتكاك ببعضهم لتحصيل النقاط ورفع رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي للمشاركة في أولمبياد باريس التي ستقام في العام 2024.

من جهته قال لاعب المنتخب الكويتي حمد الراشد في تصريح مماثل ل(كونا) “نسعى من خلال مشاركتنا لتحقيق أكبر قدر من الميداليات التي من شأنها رفع رصيد اللاعبين من النقاط وبالتالي إعلاء اسم الكويت عاليا”.

وتختم البطولة مبارياتها غدا الأحد حيث سيشارك ثلاثة لاعبين من الكويت هم ناصر المطيري (تحت وزن 81 كغم) وغنام الديكان (تحت وزن 100 كغم) وحمد الراشد (فوق وزن 100 كغم).