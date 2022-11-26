نائب رئيس البرلمان العربي: نشكر الكويت أميرا وحكومة وشعبا على المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية

نائب رئيس البرلمان العربي: نشكر الكويت أميرا وحكومة وشعبا على المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية

أعرب نائب رئيس البرلمان العربي خليل العطية اليوم السبت عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل الامكانيات المتاحة وفي مختلف المحافل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العطية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وقال العطية إن “الكويت دائما ما تسطر ملحمة جديدة من البطولة في دعم فلسطين ومقاطعة الاحتلال الاسرائيلي في مختلف المجالات لاسيما في مجال الرياضة”.

وأشار في هذا الصدد إلى “رفض اللاعب الكويتي محمد العوضي مواجهة لاعب الكيان الصهيوني وانسحابه من بطولة دولية كبرى”.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي أن ما تقوم به دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية محل احترام وتقدير.