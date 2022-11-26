المغنية والممثلة الحائزة جائزة أوسكار آيرين كارا

وفاة المغنية والممثلة الأميركية آيرين كارا عن 63 عاماً

26 نوفمبر، 2022
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توفيت عن 63 عاماً المغنية والممثلة الحائزة جائزة أوسكار آيرين كارا، وهي مؤدية الأغنيتين الرئيسيتين لفيلمي “فايم” و”فلاش دانس” اللذين حظيا بشهرة كبيرة في ثمانينات القرن الفائت، على ما أعلنت المسؤولة عن أعمال الفنانة السبت.

وأشارت جوديث موس، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى العثور على كارا الجمعة جثةً داخل منزلها في فلوريدا، موضحةً أنّ سبب الوفاة غير معروف حتى الآن.

وأكدت موس في بيان أصدرته خلال وقت سابق أنّ كارا “كانت تتمتع بموهبة كبيرة وسيبقى إرثها حاضراً إلى الأبد من خلال أعمالها الموسيقية والأفلام التي شاركت فيها”.

واشتهرت كارا بأدائها الأغنية الرئيسية لفيلم “فايم” الذي يعود إلى الثمانينات. وتتناول الأغنية انتصارات تلاميذ في مدرسة ثانوية للفنون المسرحية بنيويورك ومحنهم.

وأدّت في الفيلم دور كوك هيرنانديز الذي كُتب لها بعدما جرى اختيارها بداية لتكون راقصة في العمل. وبفضل هذا الدور، رُشّحت كارا لنيل جائزة غرامي عن فئة أفضل فنانة صاعدة وأفضل مغنية بوب.

وشاركت كارا أيضاً في كتابة وأداء أغنية “فلاش دانس… وات ايه فيلينغ” لفيلم صدر عام 1983 ويحمل عنوان الأغنية نفسه، ويتناول حياة راقصة طموحة أدّت دورها جينيفر بيلز.

وعام 1984، حازت كارا بفضل هذه الأغنية جائزة أوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية بالإضافة إلى نيلها جائزتي غرامي.

وتلقت الفنانة في طفولتها دروساً بالموسيقى والرقص والغناء وظهرت في أعمال مسرحية وبرامج تلفزيونية بينها “ذي تونايت شو” من تقديم جوني كارسون، مما شكل خطوة كبيرة جعلتها اسماً بارزاً في مجال العروض الترفيهية في الولايات المتحدة.

وفي مرحلة مبكرة من مسيرتها المهنية، شاركت كارا في أفلام بينها “دي سي كاب” و”سيتي هيت” وعدد كبير من البرامج التلفزيونية. وكان لها أداء في أعمال مسرحية ومسرحيات غنائية.

وعجّت مواقع التواصل بمنشورات عن إيرين كارا. وكتب حساب باسم جو لايك: “نيابة عن كل مراهق عاش خلال ثمانينات القرن الفائت ورقص أمام المرآة على أنغام أغنية +فايم+ وحلم في ارتياد المدرسة الثانوية للفنون المسرحية… شكراً آيرين كارا. ارقدي بسلام”.

المصدر
أ ف ب
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26 نوفمبر، 2022
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