من الاستقبال

الحرس الوطني يبحث تبادل الخبرات الإعلامية مع ممثلي المؤسسات العسكرية في دول الخليج

26 نوفمبر، 2022
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استقبل مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد دكتور جدعان فاضل جدعان الوفود الإعلامية العسكرية لدول مجلس التعاون.

ورحب العقيد دكتور جدعان فاضل جدعان بالوفد الخليجي الشقيق ونقل إليهم تحيات القيادة الكريمة في الحرس الوطني.

وتخلل اللقاء بحث التعاون في المجال الإعلامي ، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتوعية والعلاقات العامة ، بما يسهم في تحقيق التطور ومواكبة كافة المستجدات الإعلامية وحماية منتسبي المؤسسات العسكرية في دول الخليج الشقيقة والحفاظ على الروح المعنوية العالية لهم.

من الاستقبال

وقام الوفد الإعلامي الشقيق بجولة في أقسام مديرية التوجيه المعنوي، مثمنا جهود الحرس الوطني في دفع علاقات التعاون مع المؤسسات العسكرية في دول مجلس التعاون.

وتأتي الزيارة بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الدفاع في دولة الكويت للاطلاع على العمل الإعلامي في المؤسسات العسكرية.

المصدر
بيان صحفي
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26 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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