مونديال 2022: تونس تعقّد مهمتها بخسارة أمام أستراليا

عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخها بخسارتها أمام أستراليا صفر-1 السبت على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون السعودي سابقاً وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ضربة رأسية (23).

واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة، لها بتعادل ثمين أمام الدنمارك (صفر-صفر)، فيما تعرضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 4-1. ويلتقي لاحقاً منتخبا فرنسا مع الدنمارك.