النائبان أحمد لاري وحمدان العازمي يؤديان اليمين القانونية عضوين جديدين بالبرلمان العربي

ادى النائبان بمجلس الامة الكويتي احمد لاري وحمدان العازمي اليوم السبت اليمين القانونية في الجلسة العامة للبرلمان العربي عضوين جديدين في البرلمان.

ويحق للنائب بعد ادائه اليمين القانونية ان يباشر أعماله في اللجان الدائمة التابعة للبرلمان حيث انضم النائب لاري لعضوية لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والشباب والمرأة فيما انضم النائب العازمي لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان.

ويناقش البرلمان العربي في جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث تقارير لجانه الاربع الدائمة وكذلك تقرير لجنة فلسطين ومستجدات القضية الفلسطينية.

وتناقش الجلسة أيضا تطورات الاوضاع في كل من اليمن وليبيا والعراق ورفض التدخلات الايرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما تناقش الجلسة مشروع بيان حول رفض التصريحات الاوروبية حول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت بشأن الاحكام القضائية.