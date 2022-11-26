إصابة أربعة عمال في حادث انهيار سقف منزل قيد الانشاء أثناء صب الخرسانة في العمرية

إصابة أربعة عمال في حادث انهيار سقف منزل قيد الانشاء أثناء صب الخرسانة في العمرية

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن حادث انهيار سقف منزل وقع اثناء صب الخرسانة بمنطقة العمرية صباح اليوم السبت وتسبب في اصابة أربعة عمال.

واوضحت الادارة بأن ادارة العمليات المركزية قامت بتوجيه فرق الإطفاء من مركز الفروانية ومركز البحث والانقاذ وتبين عند الوصول للموقع وجود احد العمال عربي الجنسية محشورا تحت الأنقاض وكانت اصاباته بليغة وقد تم انقاذه ، اما بقية العمال فهم آسيويين الجنسية وكانت اصاباتهم بسيطة. وتم تسليم جميع المصابين للطوارئ الطبيه