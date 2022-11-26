إصابة أربعة عمال في حادث انهيار سقف منزل قيد الانشاء أثناء صب الخرسانة في العمرية

إصابة أربعة عمال في حادث انهيار سقف منزل قيد الانشاء أثناء صب الخرسانة في العمرية

26 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن حادث انهيار سقف منزل وقع اثناء صب الخرسانة بمنطقة العمرية صباح اليوم السبت وتسبب في اصابة أربعة عمال.

واوضحت الادارة بأن ادارة العمليات المركزية قامت بتوجيه فرق الإطفاء من مركز الفروانية ومركز البحث والانقاذ وتبين عند الوصول للموقع وجود احد العمال عربي الجنسية محشورا تحت الأنقاض وكانت اصاباته بليغة وقد تم انقاذه ، اما بقية العمال فهم آسيويين الجنسية وكانت اصاباتهم بسيطة. وتم تسليم جميع المصابين للطوارئ الطبيه

المصدر
قوة الإطفاء العام
الوسوم
26 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

فرق الإطفاء تعاملت مع حادث تصادم على طريق الجهراء السريع

25 نوفمبر، 2022

وزيرة “الشؤون” تؤكد حرص الكويت على دعم وتمكين المرأة

25 نوفمبر، 2022

سمو رئيس مجلس الوزراء: الوطن لن يدخر وسعا لتوفير كل الإمكانات لأبنائه الطلبة لأنهم مستقبلها الواعد وثروتها الحقيقية

25 نوفمبر، 2022

السفير جاسم البديوي: المبادرة الكريمة لسمو رئيس الوزراء تعكس حرص قيادتنا على رعاية طلبتنا المبتعثين

25 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى