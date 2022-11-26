وزير التربية يستقبل المراجعين في مكتبه بديوان عام الوزارة

وزير التربية يستقبل المراجعين في مكتبه بديوان عام الوزارة

واصل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني صباح اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 استقبال المراجعين، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية بجنوب السرة.

جاء ذلك في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح والذي انتهجها الوزير الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني منذ تقلده المنصب، وتماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة تسهيل آلية العمل داخل وزارات وقطاعات الدولة.

وقد اطلع الوزير الدكتور حمد العدواني على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.

من الاستقبال

حضر استقبال المراجعين مع الوزير، الوكيل المساعد للتعليم العام أ.أسامة السلطان، والوكيلة المساعدة للشؤون الادارية والتطوير الاداري أ.رجاء بوعركي.

جدير بالذكر، أن الوزير الدكتور حمد العدواني يقوم باستقبال المراجعين، عن طريق حجز مواعيد من خلال منصة متى.

من الاستقبال