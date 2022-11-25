وزارة الصحة

“الصحة”: رصد إصابة مواطن بمرض “الكوليرا” بعد عودته للبلاد من أحد الدول المجاورة

25 نوفمبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة عن رصد إصابة مواطن بمرض “الكوليرا”، والتي ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من أحد الدول المجاورة، والتي تعاني من تفشي المرض.

هذا وقد تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كما تؤكد الوزارة أن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، منوهين على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

كما تنوه الوزارة للذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة مثل (الحرارة – الإسهال خلال 7 أيام من وصولهم من أحد الدول التي يتفشى فيها المرض التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم، متمنين السلامة للجميع.

المصدر
وزارة الصحة
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25 نوفمبر، 2022
0 48 دقيقة واحدة

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