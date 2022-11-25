هدف الإكوادور

مونديال 2022: قطر المضيفة تودّع رسمياً بتعادل هولندا والإكوادور 1-1

25 نوفمبر، 2022
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فقد منتخب قطر المضيف الأمل بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بتعادل هولندا والاكوادور 1-1 الجمعة على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان المنتخب “العنابي” تلقى خسارته الثانية توالياً، أمام السنغال 1-3 بعد اولى افتتاحاً ضد الاكوادور صفر-2، فرفع المنتخبان الهولندي والاكوادوري رصيدهما إلى 4 نقاط مقابل 3 نقاط للسنغال وصفر لقطر التي اصبحت اول منتخب مضيف يفقد الأمل بعد مبارتين من دور المجموعات. وتلعب هولندا مع قطر والسنغال مع الإكوادور في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

المصدر
أ ف ب
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25 نوفمبر، 2022
0 20 أقل من دقيقة

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