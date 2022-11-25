الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطورات الإيجابية في مجال تمكين المرأة بدولة الكويت

أشاد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالتطورات الإيجابية الأخيرة في دولة الكويت لا سيما في مجال تمكين المرأة وذلك بعد الحوار الثالث بين الجانبين حول حقوق الإنسان الذي انعقد في الكويت الثلاثاء الماضي.

وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية في بيان إن الحوار أتاح فرصة لمواصلة التبادل المفتوح للآراء حول التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت بهدف التقييم المشترك للتقدم المحرز و”التحديات المتبقية” فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من الموضوعات بما يتضمن حرية التعبير بما في ذلك الحقوق الرقمية إلى جانب قضايا المقيمين بصورة غير قانونية وسيادة القانون والحق في محاكمة عادلة وعقوبة الإعدام وحقوق العمال والمرأة والطفل.

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون في منتديات حقوق الإنسان متعددة الأطراف في حين شاركت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الحوار بصفة مراقب.

وذكر أن الرئيسين المتشاركين للحوار اتفقا على تعزيز حوارهما حول وضع حقوق الإنسان وعقد الاجتماع المقبل في بروكسل العام القادم.

وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن معارضته المبدئية لعقوبة الإعدام مجددا دعوته المستمرة إلى تعليق استخدامها لتكون خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لها.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أكد في مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر الجاري رفض دولة الكويت القاطع التدخل في شؤونها الداخلية مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يحق لأي طرف كان أن يتدخل في قرارات القضاء الكويتي أو عمله.

وقال الشيخ سالم الصباح إن دولة الكويت تفخر بنظامها الديمقراطي والفصل بين سلطاتها مؤكدا أن قرارات الجهاز القضائي مستقلة وشفافة وأنه لا يحق للحكومة أو أي فرد من الشعب أن يتدخل في عمل السلطة القضائية فهو جهاز مستقل يتخذ قراراته دون تدخل سواء كان داخليا أو خارجيا.

وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام في 16 نوفمبر الجاري بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد وجنايات مختلفة أفاد بأن القضاء نظر في وضعهم لسنوات عديدة بكل شفافية وأعطاهم حقهم الكامل في درجات التقاضي ومن ثم اتخذ قراره ونفذه مؤكدا أنه لا يوجد من هو أكثر حرصا على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها وهذا ما ترجمته عبر عملها الإنساني.