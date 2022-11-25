صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يدين هدم قوات الاحتلال مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية

25 نوفمبر، 2022
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دان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (إصفي) في منطقة (مسافر يطا) بمحافظة (الخليل) بالضفة الغربية أمس الأول الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان إن عملية التدمير “غير قانونية بموجب القانون الدولي” مؤكدا ضرورة احترام حق الأطفال في التعليم.

وأضاف أن هذا التطور الأخير يأتي في حين لا يزال 1200 فلسطيني مهددين بالترحيل القسري عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو الماضي وفي ظل تزايد الأجواء القمعية والمخيفة التي يعيشها سكان المنطقة ومن بينها القيود المفروضة على تحركهم وعلى المعلمين وعمال الإغاثة.

ودعاء الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال إلى وقف جميع أنواع الهدم والإخلاء قائلا إنها “لن تعمل سوى على زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعد الأجواء المتوترة بالفعل”.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (إصفي) أمس الأول الأربعاء ضمن سياسات الاحتلال التعسفية بهدف طرد سكان المنطقة قسرا.

المصدر
كونا
الوسوم
25 نوفمبر، 2022
0 30 دقيقة واحدة

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