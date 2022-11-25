المنتخب الإيراني

مونديال 2022: إيران المأزومة تحقق فوزاً قاتلاً على ويلز وتبقي على آمالها

25 نوفمبر، 2022
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أبقى المنتخب الإيراني المأزوم نتيجة ما يدور من احتجاجات في بلاده، على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر الجمعة في المجموعة الثانية لمونديال قطر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.

وبدأ “تيم ملّي” مشاركته الثانية في النهائيات بخسارة قاسية أمام إنكلترا 2-6، لكنه نجح الجمعة في الريان بخطف النقاط الثلاث بهدفين في الوقت بدل الضائع عبر روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان (11+90).

المصدر
أ ف ب
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25 نوفمبر، 2022
0 39 أقل من دقيقة

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