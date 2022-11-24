مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد التزامه “بردع” الهجمات الحوثية على المنشآت الاقتصادية

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة “لردع” التهديدات والهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على المنشآت الاقتصادية لضمان استمرار مصالح المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع “افتراضي” عقده المجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وبحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري لمناقشة الإجراءات المتخذة لتحييد الهجمات “الإرهابية” الحوثية على المنشآت النفطية والحد من تداعياتها “الكارثية” خصوصا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وحذر المجلس من تداعيات “كارثية” وآثار “جسيمة” ناجمة عن الهجمات “الإرهابية” الحوثية وفي المقدمة “أزمة مرتبات محتملة وأزمة في الأمن الغذائي” في أنحاء اليمن وانهيار “الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة”.

وأكد أن تكرار الاعتداءات “الإرهابية” لا يستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين وإنما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تؤكد “مدى استهتار” الميليشيات “الإرهابية” بجميع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني “كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة”.

وأشار إلى أن حطام الطائرات “الانتحارية” المسيرة المستخدمة في الاعتداءات “الإجرامية” تثبت “تورط إيران بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة”.

وشدد المجلس على ضرورة “إدراك المجتمع الدولي خطورة استمرار مثل هذه التهديدات والتغاضي عن دور إيران في تزويد ميليشياتها الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا “التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به الميليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية”.

وكانت وزارة النفط اليمنية أعلنت في بيان الإثنين الماضي عن تعرض ميناء (الضبة) النفطي لهجوم بطائرة (مسيرة) “مفخخة” أثناء تواجد سفينة تجارية فيه في ثاني هجوم يتعرض له الميناء خلال شهر.

وكان هذا هو الهجوم الرابع من نوعه الذي تشنه ميليشيات الحوثي على موانئ نفطية وتجارية شرقي اليمن إذ شنت في 21 أكتوبر الماضي هجومين على ميناء (الضبة) وميناء (رضوم) بمحافظة (شبوة) لتعاود استهداف ميناء (قنا) التجاري في (شبوة) أثناء رسو ناقلة نفط فيه في التاسع من الشهر الجاري.