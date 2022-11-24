مونديال 2022: رونالدو التاريخي يقود البرتغال لفوز مثير على غانا

قاد كريستيانو رونالدو البرتغال لفوز مثير على غانا 3-2 الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر، فدخل التاريخ بعدما بات أول لاعب يسجل في خمس نسخ من النهائيات.

وبعد شوط أول عقيم، افتتح ابن الـ37 عاماً التسجيل لأبطال أوروبا 2016 من ركلة جزاء جدلية (65)، ثم وبعدما أدرك أندريه أيو التعادل لغانا (73)، عاد جواو فيليكس ومنح البرتغاليين التقدم (78) وأضاف البديل رافايل لياو الثالث (80) قبل أن يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق (89).

وتضم المجموعة الأوروغواي وكوريا الجنوبية اللتين تعادلتا صفر-صفر، ليتصدر “سيليساو” أوروبا بثلاث نقاط.