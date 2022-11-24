تجارب علمية مبسطة وعرض نماذج في العديد من المجالات العلمية

معهد الكويت للأبحاث العلمية ينظم المعرض العلمي الخامس للطفل في مجمع الأفنيوز

24 نوفمبر، 2022
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افتتح معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الخميس المعرض العلمي الخامس للطفل في مجمع الأفنيوز ويستمر لغاية السبت المقبل بهدف تعزير وتنمية عقول الاطفال وإكسابهم مهارة البحث العلمي والاكتشاف.

ويتيح المعرض مشاركة الاطفال من 6 إلى 12 سنة وهي المرحلة العمرية التي تتشكل فيها اهتماماتهم العلمية وشغفهم بالمعرفة ويقوم الباحثون والمختصون بمساعدتهم وتدريبهم على إجراء تجارب علمية مبسطة وعرض بعض النماذج في العديد من المجالات.

ويشهد المعرض مشاركة مركز أبحاث البترول ومركز أبحاث المياه ومركز أبحاث الطاقة والبناء ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية مركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية.

تجارب علمية مبسطة وعرض نماذج في العديد من المجالات العلمية
اقبال كبير على متابعة المعرض العلمي الخامس للطفل
اقبال كبير على متابعة المعرض العلمي الخامس للطفل
جانب من الأفكار في المعرض العلمي الخامس للطفل
المصدر
كونا
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24 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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