النواب الروس يتبنون قانونا يحظر “الترويج” لمجتمع الميم

تبنى النواب الروس تعديلات الخميس توسع إلى حد كبير نطاق تطبيق قانون يحظر “الترويج” لمجتمع الميم، وسط تشدد للكرملين يرافق هجومه العسكري على أوكرانيا.

ويحظر هذا القانون الجديد الذي يعد نسخة معززة لقانون يعود الى العام 2013 وتعرض لانتقادات شديدة ومنع “الترويج لمجتمع الميم” بين القاصرين، الآن “الترويج للعلاقات غير التقليدية” للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) في بيان “الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية محظور (…) كما تم فرض حظر على الترويج لاستغلال الاطفال جنسيا وتغيير الجنس”. واضاف ان “الغرامات تصل الى 10 ملايين روبل” (حوالى 160 الف يورو) بحق المخالفين.

وليصبح النص قانونا لا يزال يتعين ان يصادق عليه المجلس الأعلى في البرلمان، مجلس الاتحاد ويوقعه الرئيس فلاديمير بوتين.