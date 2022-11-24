محمد الحويلة: أعضاء البرلمان العربي يرفضون التصريحات الأوروبية المسيئة والتدخل في شؤون دولة الكويت

أعرب أعضاء البرلمان العربي اليوم الخميس عن رفضهم التصريحات الأوروبية المسيئة والتدخل في شؤون دولة الكويت الداخلية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب بمجلس الامة الكويتي وعضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والامن القومي بالبرلمان العربي النائب الدكتور محمد الحويلة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال اللجنة ردا على سؤال حول دعم البرلمان العربي مواقف دولة الكويت في مجال حقوق الانسان والرد على تصريحات نائب رئيس المفوضية الاوروبية حول تدخله السافر في شؤونها الداخلية.

وكشف النائب الحويلة عن أن هناك بيانا خاصا بشأن تصريحات نائب رئيس المفوضية الاوروبية موضحا أن “البيان يؤيد بشكل تام ومطلق الاجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية للتصدي لهذه التدخلات واحترام استقلالية القضاء الكويتي”.

واضاف ان هذا البيان سيلقى بكل تأكيد موافقة وتأييد اعضاء البرلمان العربي في جلستهم العامة يوم السبت المقبل والذي يؤكد الموقف السليم للقضاء الكويتي ووجوب احترام استقلاليته وحياديته وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت.

واكد النائب الحويلة دعم البرلمان العربي والدبلوماسية البرلمانية العربية لمواقف دولة الكويت المشرفة في مجال حقوق الانسان.

وأشار الى ان الاتحاد الأوروبي يرتبط باتفاقات إعفاء من تأشيرة شنغن مع 36 دولة في العالم 24 منها تطبق أحكام الإعدام.

واعرب عن “الاستغراب” لتلك التصريحات المناهضة للكويت مؤكدا “الاعتزاز” بسجل دولة الكويت الحقوقي المشرف وكذلك بعلاقاتها الطيبة مع الجميع.

وأضاف الحويلة “وهنا دور البرلمان العربي والدبلوماسية البرلمانية العربية التي تصدت لهذه التصريحات بحق دولة الكويت”.

وشدد في هذا السياق على دور البرلمان العربي الذي يأتي مكملا للبرلمانات الوطنية في ظل وجود تنسيق واسع في هذا المجال مثنيا على “الوقفة الجادة” للبرلمان العربي اليوم.