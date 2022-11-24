من مباراة كوريا الجنوبية والأوروغواي

مونديال 2022: تعادل سلبي للاوروغواي أمام كوريا الجنوبية

24 نوفمبر، 2022
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استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية، الخميس على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وعاند الحظ منتخب “لا سيليستي” الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين (44) ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي (89).

وهي المشاركة الرابعة عشرة لمنتخب الاوروغواي المتوج باللقب العالمي مرتين عامي 1930 و1950. ويلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا.

المصدر
أ ف ب
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24 نوفمبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

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