النائب بمجلس الامة الكويتي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي النائب حمدان العازمي

حمدان العازمي يؤكد السعي لاعتماد قانون عربي استرشادي لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز

24 نوفمبر، 2022
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أكد النائب بمجلس الامة الكويتي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي النائب حمدان العازمي اليوم الخميس سعي اللجنة لاعتماد قانون عربي استرشادي لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز في الدول العربية.

وشدد النائب العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة على خطورة الانتشار الكبير لجريمة الابتزاز وآثارها السلبية المدمرة على المجتمعات العربية “سواء بنشر الصور أو الابتزاز والدخول في الخصوصيات”.

واوضح ان اللجنة ناقشت موضوعات عدة تمهيدا لرفع توصياتها بشأنها الى الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها يوم السبت المقبل من بينها عمالة الاطفال دون سن البلوغ.

كما أقرت اللجنة تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي للعام 2021 وأحالت موضوعات أخرى لمزيد من الدراسة.

المصدر
كونا
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24 نوفمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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