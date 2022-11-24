قنصلية الكويت بجدة تدعو المواطنين الكويتيين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت بجدة اليوم الخميس المواطنين الكويتيين الموجودين في جدة والمنطقة الغربية بالسعودية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى في ظل الحالة المناخية المصحوبة بأمطار غزيرة تشمل منطقة مكة المكرمة.

وشددت القنصلية في بيان على أخذ الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الاجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم تجاوزها وضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية حفاظا على سلامتهم.

ودعت القنصلية المواطنين الكويتيين للتواصل معها في حال طلب المساعدة أو الاستفسار على مدار الساعة على رقم الطوارئ 00966535571133 .

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس إغلاق طريق (مكة – جدة) السريع وبشكل احترازي نظرا لهطول الأمطار وحرصا على سلامة الجميع.

كما أعلن مطار (الملك عبدالعزيز) بجدة عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية.

وقال المطار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “إنه نظرا لظروف الأحوال الجوية فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية آملا التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة”.

وكانت حالة الأمطار التي تشهدها (جدة) اليوم قد تسببت في إغلاق عدة طرق وبعض الأنفاق بالمحافظة.