خالد العتيبي: الانتهاء من مناقشة مشروع قانون استرشادي عربي للذكاء الاصطناعي

أكد النائب بمجلس الأمة الكويتي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي خالد العتيبي اليوم الخميس الانتهاء من مناقشة مشروع قانون استرشادي عربي للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في تصريح للنائب العتيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في أعمال اللجنة بالقاهرة للتحضير للجلسة العامة للبرلمان العربي السبت المقبل بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح النائب العتيبي ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بحثت 13 موضوعا من أهمها تقريرها بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

ولفت كذلك الى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي بعد إدخال ملاحظات ومرئيات البرلمانات العربية عليه.

واشار العتيبي كذلك الى استعراض اللجنة خطابا من اتحاد خبراء الضرائب العرب والاطلاع على نظامه الأساسي ومدى توافقه مع لوائح البرلمان العربي ودوره في تطوير العمل الضريبي العربي.

ونوه كذلك باستكمال اللجنة مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمالها ومنها تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية لعام 2021 والموقف المالي للبرلمان العربي.

واشار العتيبي الى الاتفاق على رفع تقرير شامل بمناقشات اللجنة ونتائج أعمالها الى الجلسة العامة للبرلمان العربي للنظر في إقرارها السبت المقبل.

وتتألف اللجان الدائمة للبرلمان العربي الى جانب اللجنة الاقتصادية والمالية من لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.