النائب بمجلس الأمة الكويتي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي النائب أحمد لاري

أحمد لاري يؤكد أهمية حماية الأسرة العربية ومكافحة العنف الأسري

24 نوفمبر، 2022
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أكد النائب بمجلس الأمة الكويتي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي النائب أحمد لاري اليوم الخميس أهمية حماية الأسرة العربية ومكافحة العنف الأسري.

جاء ذلك في تصريح للنائب لاري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماع اللجنة تمهيدا لرفع توصياتها الى الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

واشار في هذا السياق الى ان اللجنة انتهت من مناقشة خطة عملها تمهيدا لرفع توصيات خاصة بمقترحات مقدمة من النواب العرب الاعضاء الى الجلسة العامة للبرلمان.

كما لفت الى أن المحور الرئيس لمناقشات اللجنة دار حول الاسرة العربية وكيفية حمايتها حيث تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون استرشادي بشأن مكافحة العنف الأسري وكذلك الاطار العام ومحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي 2021.

وقال لاري ان اللجنة ناقشت التصدي للظواهر الدخيلة على المجتمعات الانسانية ومنها “ظاهرة المثليين” مشيدا بما حصل في مونديال كأس العالم بدولة قطر “التي أكدت المبادئ العامة التي هي في صالح المجتمعات والانسانية عامة برفض الترويج لهذه الظواهر الدخيلة”.

وذكر ان اللجنة ناقشت كذلك سبل تعزيز الرياضة في المجتمعات العربية “باعتبارها جزءا مهما في حيوية المجتمعات وضرورة إشغال الشباب بتعزيز الانشطة الرياضية بعيدا عن الجلوس لفترات طويلة أمام وسائل التواصل الاجتماعي وتداعياتها السلبية على الشباب العربي”.

ولفت النائب لاري الى أن اللجنة ناقشت ايضا المشاكل الأسرية الاخرى مثل ارتفاع نسب الطلاق في بعض المجتمعات العربية.

وأوضح ان اللجنة أوصت باعتماد مشروع التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية) المقدم من نائب رئيس البرلمان العربي النائب خليل العطية .

كما اعتمدت اللجنة توصية بإنشاء (صندوق لدعم اللغة العربية في الدول غير القادرة) والمقدمة من النائب عبدالسلام نصية عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي.

المصدر
كونا
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24 نوفمبر، 2022
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