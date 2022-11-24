وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي جاسم محمد البغلي

وزيرة الشؤون تدعو الاشرافيين الجدد لتعزيز الشفافية والرقابة وتحسين بيئة العمل لخدمة المواطنين

24 نوفمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي الإشرافيين الجدد في وزارة (الشؤون) إلى تعزيز الشفافية والرقابة في أداء الأعمال الموكلة إليهم وتحسين بيئة العمل لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وهأنت الوزيرة البغلي في بيان صحفي اليوم الخميس الإشرافيين الجدد في الوزارة على تسكينهم في قيادة الإدارات والاقسام المختلفة مؤكدة أهمية تنفيذ المسؤوليات المنوطة بالإدارات التي يتولونها بالدقة والسرعة.

وشددت على أهمية تطبيقهم لسياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تطوير آليات العمل وخططه في إدارات الوزارة وأقسامها بما يصب في خدمة الكويت ويلبي تطلعات المواطنين.

وكانت لجنة شؤون الموظفين في وزارة (الشؤون) قد رفعت قائمة بتسكين بعض الوظائف الإشرافية تمهيدا لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية.

المصدر
كونا
الوسوم
24 نوفمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع: بذل كل الجهود لتحديث وتطوير منظومة الطيران لرفع مستوى الجاهزية والأداء

24 نوفمبر، 2022

الجمارك: ضبط عربي بحوزته 10 كيلو يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة في جمرك العبدلي

24 نوفمبر، 2022

انطلاق فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس

24 نوفمبر، 2022

الأرصاد الجوية: الطقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع وفرصة لأمطار خفيفة

24 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى