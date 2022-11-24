بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 31.2 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 31.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 2ر31 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7586 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر144 مليون سهم عبر 7554 صفقة نقدية بقيمة 6ر33 مليون دينار (نحو 8ر101 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر45 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5704 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 80ر0 في المئة من خلال تداول 6ر69 مليون سهم عبر 3294 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار (نحو 2ر24 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر26 نقطة ليبلغ مستوى 24ر8486 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 17ر75 مليون سهم عبر 4260 صفقة بقيمة 5ر25 مليون دينار (نحو 2ر77 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 12ر52 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5866 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 19ر56 مليون سهم عبر 2292 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 مليون دينار (نحو 6ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(أريد) و(الديرة) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(مشاريع) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (فجيرة أ) و(ورقية) و(كميفك) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.