حمد العبيد يقترح إنشاء أندية رياضية ومراكز للشباب في المناطق والمدن الحديثة

أعلن النائب حمد العبيد عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن إنشاء أندية رياضية ومراكز للشباب في المناطق والمدن الحديثة.

وقال في مقدمة اقتراحه إن للرياضة أثراً في تخفيف الضغوطات النفسية وتجعل الإنسان أكثر نشاطاً وحيوية، ولها فوائد كثيرة على صحة الإنسان الجسدية والعقلية لاسيما في وقتنا الحالي مع انتشار الأمراض الجسدية والنفسية، فيجب استهداف فئة الشباب وحثهم وتقديم جميع الوسائل التي تساعدهم على ممارسة الرياضة لأنها تحسن من مستواهم الفكري والجسدي.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” إنشاء أندية رياضية ومراكز للشباب في المناطق والمدن الحديثة”.