“زين” الشريك الاستراتيجي للمؤتمر السنوي الـ 38 لاتحاد طلبة “أمريكا”

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية للمؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينطلق تحت شعار “شبابٌ يسمو به الوطن” في الفترة من 24-27 نوفمبر الجاري في مدينة لوس أنجلوس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.

وشاركت زين في مؤتمرٍ صحافيٍ في فندق Intercontinental Downtown المُستضيف للمؤتمر بلوس أنجلوس للإعلان عن برامجها وأنشطتها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية يوسف أشكناني، بالإضافة إلى فريق زين والاتحاد، ومُمثلي الرعاة.

وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحافي، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي: ” نتشرف اليوم بالتواجد معكم في لوس أنجلوس للإعلان عن شراكة زين الاستراتيجية للمؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة، والذي نتواجد فيه وبكل فخر مُنذ عام 2002 “.

وأضاف الخشتي: ” تحرص زين في كل عام على تقديم كل ما هو جديد لطلبتنا في أمريكا، وسنقدّم هذا العام بإذن الله العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار فترة تنظيم المؤتمر خلال ثلاث أيام متتالية، والتي سنبدأها مع الندوة الرياضية التي تشهد دوماً إقبالاً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً مميزاً من قبل الطلبة والطالبات، وسنستضيف خلالها العديد من الشخصيات الكويتية الرياضية الذين سافروا للولايات المتحدة خصيصاً للمشاركة فيها “.

وتابع بقوله: ” ترعى زين أيضاً ندوة مُميزة بعنوان “اخلق فرصتك” حول ريادة الأعمال، والتي تستضيف نخبة مميزة من رواد الأعمال الكويتيين الشباب ممن أسسوا شركاتهم الخاصة وعملوا في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل “مايكروسوفت” و”أمازون”، وذلك لكي يشاركوا الطلبة والطالبات خبراتهم وقصص نجاحهم وتجاربهم في كيفية تحقيق النجاح في عالم الأعمال “.

وأضاف الخشتي قائلاً: ” إلى جانب الندوات الثقافية والأكاديمية، يتنظر طلبتنا في أمريكا كل عام بطولات زين الرياضية التي تخلق أجواءً من المتعة والحماس، والتي عادةً ما تكون في كرة القدم، وارتأينا هذا العام أن نُقدم بطولة مُتجددة في رياضة مُختلفة وهي رياضة البادل التي شهدت رواجاً كبيراً بين الشباب في الكويت والعالم مؤخراً، هذا إلى جانب تقديمنا للفقرات الترفيهية والمسابقات وتقديم الجوائز القيمة للطلبة والطالبات خلال فعاليات المؤتمر “.

وعبّرت زين عن فخرها باستمرار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد، حيث تُعتبر الشركة داعماً رئيسياً له لما يقارب 20 عاماً، خاصةً وأنّه يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم الشركة في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.

وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.

ويقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية بخدمة ما يقارب 14,000 طالب وطالبة من الكويتيين الدارسين في أميركا، ويهدف الاتحاد من خلال أنشطته وبرامجه المتنوعة إلى ربط الطلبة الكويتيين ببعضهم البعض من ناحية، وربطهم بالوطن وأخباره من ناحية أخرى، وقد تم إشهار الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال اعتراف الحكومة الأمريكية، وهو الإنجاز الذي يعد مفخرة لأبناء الكويت، وهو أحد نتائج العلاقات العريقة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وما هو إلا انعكاس لكون دولة الكويت حليف استراتيجي للولايات المتحدة.