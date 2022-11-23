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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في نابلس

23 نوفمبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح كان قد أصيب بها مساء أمس الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الشاب محمد أبو كشك (22 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن حيث تم نقله إلى المستشفى في حال الخطر.

وكانت الوزارة أعلنت ليلة أمس استشهاد الفتى احمد شحادة (16 عاما) جراء إصابته برصاصة في القلب خلال اقتحام قوات الاحتلال (نابلس) لتوفير الحماية للمستوطنين الذين داهموا المنطقة الشرقية ووصلوا الى (قبر يوسف) وأدوا طقوسا تلمودية.

المصدر
كونا
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23 نوفمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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