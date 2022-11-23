وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

وزير الدفاع يوجه بصرف الرواتب المتأخرة لجميع العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والذين يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية

23 نوفمبر، 2022
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وجه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبدالله الصباح بصرف الرواتب المتأخرة لجميع العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والذين يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، ولم يتموا إجراءات تجديدها .

وقد جاءت توجيهات معاليه بعد اللقاء التنسيقي الذي جمعه مع معالي مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد صالح يوسف الفضالة وذلك تقديرا من وزارة الدفاع للدور الكبير الذي يقوم به منتسبوها من هذه الفئة وسعيا منها لتحقيق المصلحة العامة.

المصدر
الجيش الكويتي
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23 نوفمبر، 2022
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