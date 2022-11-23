وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

23 نوفمبر، 2022
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استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء في ديوان عام الوزارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز وذلك بمناسب زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال اللقاء إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الحكومي والبرلماني بأمن وسلامة دولة الكويت والمنطقة مقدما الشكر والثناء لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات الأمريكية على أراضيها خاصة وأن دولة الكويت تحتضن رابع أكبر تجمع للقوات العسكرية الأمريكية في العالم.

وعلى صعيد آخر بحث الجانبان موضوع القرار الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أن القرار ليس سياسيا وأنه قرار مبني على دراسات فنية وتقنية لحفظ استقرار الأسواق العالمية وضمان أمن الطاقة وإمداداتها مشددا على ضرورة دعم كافة الجهود والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها ودعمها في مواجهة تحدياتها المستقبلية.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

المصدر
كونا
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23 نوفمبر، 2022
0 14 دقيقة واحدة

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