مونديال 2022: سقوط ألماني صادم أمام اليابان

سقطت ألمانيا الساعية الى محو خروجها المحبط من الدور الأول في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، سقوطاً مدوياً أمام اليابان 1-2 الاربعاء على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة العالم 2022 في كرة القدم.

ونجحت اليابان في قلب تخلفها بهدف سجله ايلكاي غوندوغان من ركلة جزاء (33)، الى فوز بهدفين سجلهما البديلان ريتسو دوان (75) وتاكوما اسانو (83). وهي ثاني مفاجأة مدوية في البطولة بعد الانتصار المدوي للسعودية على الارجنتين 2-1 الثلاثاء.