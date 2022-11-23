سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كازاخستان بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كازاخستان لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كازاخستان لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.