عبدالرحمن التركيت: شركة أركان الكويت العقارية تحقق أرباحاً صافية بلغت 2.2 مليون دينار

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 2.2 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31-10-2022، بارتفاع بنسبة 9% عن نتائج السنة المالية الماضية، وبلغت ربحية السهم 8.8 فلساً للسهم مقارنةً بـ 8 فلس عن نتائج السنة المالية السابقة.

وقالت “أركان” أن إجمالي الموجودات نمت بنسبة 67%من 89.7 مليون دينار لتصل الي 149.6 ، مشيرةً إلى أن إجمالي العقارات المُدارة بلغت اكثر من 570 مليون دينار في مختلف القطاعات، وبلغت الإيرادات التشغيلية 7.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 57%، كما بلغت الإيرادات التأجيرية 6.3 مليون دينار بارتفاع 23% عن السنة المالية السابقة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% ما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد.

وأكدت “أركان” على أنها تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حصتها السوقية من القطاع العقاري من خلال تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات العقارية المختلفة، خصوصاً في مجالاتها الرئيسية وهي الاستثمار العقاري وخدمات إدارة أملاك الغير وخدمات التقييم العقاري.

أسواق جاذبة

وقالت الشركة أنها تستهدف الأسواق ذات الجاذبية والعوائد المرتفعة، وكذلك يعطي صورة عن حرصها على تحقيق الأهداف بخطوات ناجحة، كما أن أهدافها تتمثل في مجموعة متنوعة وكبيرة من المشاريع والخدمات العقارية المتميزة مع كل ما يتبعها من خدمات وتسهيلات عقارية لاحقة.

الأصول المدارة

وتأتي خدمات إدارة أملاك الغير على رأس الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة، حيث أن خبرتها العريقة في هذا المجال ساهم بحصولها على ثقة الأمانة العامة للأوقاف لتسند مهمة إدارة محفظة العقارات التجارية التي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 254 مليون دينار، مشيرةً إلى إجمالي العقارات المدارة لدى الشركة مع مختلف العملاء تصل قيمتها إلى أكثر من 570 مليون دينار، وهذا ما يؤكد على القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لأملاك الغير.

وأضافت أركان أنها تحرص على الدخول في مناقصات الـ B.O.T المطروحة من قبل الدولة، كما أنها تهتم بتنويع عقاراتها المدارة سواء العقارات الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية أو حتى الطبية، مشيرةً إلى أنها تحرص دائما من خلال إدارة الأستثمار لديها على المتابعة و البحث المستمر لجميع الفرص المتاحة في السوق.

استحواذات مجزية

وفي مايو الماضي، استحوذت أركان على حصة بنسبة 46.3% في الشركة الأولى للاستثمار العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة بقيمة 7.3 مليون دينار، مؤكدةً على أن هذه الصفقة ادت إلى زيادة ملموسة في قيمة أصول الشركة، خصوصاً أن الشركة الأولى للاستثمار العقاري تمتلك مجموعة من الأصول النوعية والمميزة بالسوق العقاري.

التطلع لمشروعات مستقبلية

وفي سعيها لتحقيق أفضل نتائج ممكنة ومستمرة، أوضحت الشركة أنها نالت علي ثقة شركة المشروعات السياحية لبناء نادي صحي بأعلى مستوى، كما أنها فازت بمزايدة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لبناء وتطوير المقر الرئيسي له، وبانتظار بدء الإجراءات لتنفيذ العقد، بالإضافة إلى ذلك فإنها مستمرة بالبحث عن أفضل الفرص العقارية المتاحة والمستقبلية للدخول فيها لتعظيم العوائد الاستثمارية للشركة ومساهميها، مؤكدةً في الوقت ذاته على أنها تبحث بشكل مستمر عن أفضل العوائد الممكنة لتعزيز ربحية الشركة والعمل على زيادتها في المستقبل.