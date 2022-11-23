وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود

وزير الدفاع يبحث مع عدد من سفراء الدول الشقيقة لدى البلاد موضوعات مشتركة

23 نوفمبر، 2022
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بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى البلاد موضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والعمل بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله الصباح استقبل اليوم الاربعاء كلا على حدة سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت وسفير جمهورية تونس الهاشمي عجيلي.

وتم خلال هذه اللقاءات تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والموضوعات المشتركة اضافة الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح يستقبل سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت
وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح يستقبل سفير جمهورية تونس الهاشمي عجيلي
المصدر
كونا
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23 نوفمبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

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