من الاستقبال

وكيل الحرس الوطني يبحث مع رئيس الأركان الإيطالي التعاون العسكري وتبادل الخبرات

23 نوفمبر، 2022
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استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوسيبي كافو دراغوني والوفد المرافق له، وذلك بحضور كبار القادة.

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى الوفد الإيطالي الصديق تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني.

وبحث الجانبان فرص التعاون العسكري المستقبلية في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث أكد الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي اهتمام القيادة في الحرس الوطني بتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية المرموقة ، مشيرا إلى وجود توجه لإبرام مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني والقوات المسلحة الإيطالية في مجال التدريب وإقامة الدورات والتمارين العسكرية والأمنية والاستشارات التخصصية وتبادل المعلومات.

من جانبه، رحب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية بفتح قنوات للتعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الحرس الوطني بما يحقق الاستفادة في مجال التسليح والتدريب.

من الاستقبال
المصدر
بيان صحفي
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23 نوفمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

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