سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال المباحثات الرسمية مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني

سمو رئيس مجلس الوزراء يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء العراقي

23 نوفمبر، 2022
0 17 دقيقة واحدة

عقد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني.

وجرى خلال جلسة المباحثات التي سادتها أجواء ودية بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

وحضرها عن الجانب العراقي الوفد المرافق لدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق.

المصدر
كونا
الوسوم
23 نوفمبر، 2022
0 17 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع يبحث مع عدد من سفراء الدول الشقيقة لدى البلاد موضوعات مشتركة

23 نوفمبر، 2022

وكيل الحرس الوطني يبحث مع رئيس الأركان الإيطالي التعاون العسكري وتبادل الخبرات

23 نوفمبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء العراقي

23 نوفمبر، 2022

اتحاد الجمعيات التعاونية: سحب المستحضرات التجميلية المحتوية على مادة “ليليال” من الأسواق

23 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى