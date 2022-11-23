بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7555 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر152 مليون سهم عبر 8311 صفقة نقدية بقيمة 5ر39 مليون دينار (نحو 6ر119 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر2 نقطة ليبلغ مستوى 12ر5659 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 98 مليون سهم عبر 3082 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 مليون دينار (نحو 9ر23 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 27ر8459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 4ر84 مليون سهم عبر 5229 صفقة بقيمة 5ر31 مليون دينار (نحو 4ر95 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر7 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5814 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 02ر57 مليون سهم عبر 2216 صفقة نقدية بقيمة 13ر7 مليون دينار (نحو 6ر21 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(تنظيف) و(كميفك) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(مشاريع) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأنظمة) و(مشاريع) و(كويت ت) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.