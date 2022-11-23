سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء العراقي

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء العراقي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم بحضور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.