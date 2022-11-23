“زين” الراعي الاستراتيجي لـ GulfRun

شاركت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بتكريم الفائزين بفعالية GulfRun الرياضية التي تُعد أحد أضخم المُسابقات الإقليمية في رياضة سباقات السيارات على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي، وذلك ضمن رعايتها الاستراتيجية للحدث الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات.

وأتى دعم زين الاستراتيجي لهذا الحدث الرياضي المُميز للمرة الخامسة انطلاقاً من جهودها للمُساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب، وفي إطار حرصها على تشجيع مُختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة التي توفّر بيئة آمنة للشباب وفق المعايير الدولية بما يُمكّنهم من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتنمية شغفهم بمختلف الرياضات بما فيها رياضة سباق السيارات بمختلف فئاتها.

وشهدت فعالية GulfRun هذا العام تنظيم العديد من الأنشطة المتميزة في حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات وسط حضور جماهيري كبير، منها سباقات الزمن بمختلف فئاتها بمشاركة سائقين محترفين من الكويت والخليج العربي تنافسوا لتسجيل أعلى النتائج في أجواء اتسمت بالحماس والإثارة والتحدي، بالإضافة إلى معرض السيارات لاستعراض مختلف السيارات الرياضية والفارهة أمام الجمهور.

كما شهدت الفعالية تنظيم مهرجان السوق الذي تواجدت فيه العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها للزوار، إلى جانب المطاعم والمقاهي والمناطق المخصصة للأطفال وغيرها الكثير، وتواجدت زين في الفعالية من خلال جناحها الخاص الذي عرّفت من خلاله عشّاق الرياضة على عروضها الخاصة لمُشاهدة كأس العالم.

الشركة عرّفت عشّاق الرياضة على عروضها الخاصة

وتؤمن زين بالدور الهام الذي تبذله مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث الإقليمي.

وتحرص زين أيضاً على رعاية وتشجيع مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات سباقات المحركات بأنواعها.

وقد اكتسبت فعالية GulfRun شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة كونها توفّر البديل المثالي لسباقات الشوارع التي تهدد أرواح الشباب الشغوف برياضة سباق السيارات ومرتادي الطرق، وتقوم بتقديم البدائل الآمنة من خلال حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات التي تم تصميمها وفقاً لمعايير السلامة الدولية وتُقام عليها سباقات احترافية عالمية مختلفة.

أنشطة ترفيهية واجتماعية عديدة شهدتها الفعالية