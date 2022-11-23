اتحاد الجمعيات التعاونية: سحب المستحضرات التجميلية المحتوية على مادة “ليليال” من الأسواق

اتحاد الجمعيات التعاونية: سحب المستحضرات التجميلية المحتوية على مادة “ليليال” من الأسواق

أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سحب مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة بوتيل فينيل بروبيونال المعروفة باسم (ليليال) بكل أنواعها ومشتقاتها المصنفة مواد مسرطنة من وكالة المواد الكيميائية الأوروبية.

وقال رئيس الاتحاد علي الفهد في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن قرار السحب والحظر جاء بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي وإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة بعد بدء تطبيق حظر المادة المذكورة من وكالة المواد الكيميائية الأوروبية.

وأضاف الفهد أن الاتحاد قام بعمل خطة عمل منظمة للزيارات التفتيشية في الجمعيات لضمان متابعة الأسواق للقرار بشكل شامل وفق جدول زمني واضح مع توضيح خطورة هذه المادة على صحة وسلامة المستهلكين وكيفية التعامل معها والتحذير من تداولها.

وأوضح أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي ضمن الجهود الرقابية التي ينفذها الاتحاد للوصول إلى سوق استهلاكي آمن للجميع وللتأكد من التزام المزودين بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

وكان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أصدر أمس الثلاثاء قرارا وزاريا بحظر استيراد وبيع وشراء جميع أنواع المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مادة بوتيل فينيل بروبيونال المعروفة باسم (ليليال) بكافة أنواعها ومشتقاتهما.