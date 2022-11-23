رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني والوفد المرافق إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقد أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بتحية كبار مستقبليه وفي مقدمتهم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.