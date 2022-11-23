من حملة البلدية

البلدية: غلق محلين إداريا وتحرير 3 مخالفات خلال جولة ميدانية بمنطقتي الجابرية والسالمية

23 نوفمبر، 2022
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في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بجولة ميدانية بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الثلاثية على المعاهد الصحية والمحلات بمنطقتي الجابرية والسالمية أسفرت عن ضبط عدد من العمال يقومون بأعمال منافية للآداب العامة فضلا عن غلق محلين إداريا وتحرير 3 مخالفات لمحلات. 

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان بأن الجولة التي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الثلاثية على المعاهد الصحية و المحلات بمنطقتي الجابرية و السالمية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت قد أسفرت عن ضيط عدد من العمال يقومون بأعمال منافية للآداب العامة وتحرير 3 مخالفات لمحلات لم تلتزم بلائحة المحلات العامة تمثلت في إقامة إعلان وتشغيل المحل بترخيص منتهي وتشغيل عامل بكارت صحة منتهي فضلا عن غلق محلين إداريا ،الأول بمنطقة الجابرية لقيام صاحب المحل باستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص والثاني بمنطقة السالمية لقيامه بإجراء تعديل في وضع المحل قبل الحصول على ترخيص من البلدية. 

من حملة البلدية

وأكد على تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المعاهد الصحية و المحلات والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

ودعا أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.  

المصدر
بيان صحفي
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23 نوفمبر، 2022
0 34 دقيقة واحدة

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