المنتخب الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف

مونديال 2022: فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز كبير على أستراليا

23 نوفمبر، 2022
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استهلت فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بطلة للعالم بفوز صريح على أستراليا 4-1 الثلاثاء على استاد الجنوب في منطقة الوكرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022.

وتقدم المنتخب الأسترالي بداية بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين (9)، قبل أن تردّ فرنسا برباعية تناوب على تسجيلها أدريان رابيو (27)، أوليفييه جيرو (32 و71) وكيليان مبابي (68).

وكانت فرنسا توجت بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها إثر فوزها على كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال روسيا 2018.

المصدر
أ ف ب
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23 نوفمبر، 2022
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